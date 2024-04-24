Дженнифер Лопес отправилась на прогулку с сумкой за 40 миллионов рублей

Голливудская актриса Дженнифер Лопес привлекла внимание публики, прогуливаясь по улицам Нью-Йорка в окружении многих папарацци. Но особый интерес вызвала не сама звезда, а ее роскошная сумка. Это модель Himalaya от Birkin из натуральной крокодиловой кожи. Стоимость элегантного аксессуара составила 432 тыс. долларов, что примерно равняется 40 млн рублей.

Источник фото: dailymail.co.uk

Несмотря на баснословную цену сумки, Лопес выглядела естественно в своем повседневном образе. Она одела свитер, спортивные штаны, кроссовки. Ее облику придавали шик золотые серьги, кольца, браслеты, пишет Лента.