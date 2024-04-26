42-летняя певица Вера Брежнева снялась без макияжа и фильтров

Вера Брежнева вызвала разные реакции у пользователей, опубликовав новую фотографию без макияжа в социальных сетях. Певица, которая ранее объявила о разводе с Константином Меладзе и сейчас ведет жизнь за границей, делится повседневными моментами с подписчиками.

Большинство пользователей сети выразили поддержку певице

Недавно она выложила фотографию из магазина, представ в кадре в розовом костюме без макияжа или фильтров. Некоторые критикуют ее за натуральный облик, однако большинство выражают поддержку, считая, что 42-летняя Вера все делает правильно, публикуя реальные фотографии.

В 2023 году Вера и Константин покинули Россию, продав свою усадьбу в Подмосковье, потеряв вид на жительство в стране. Брежнева продолжает поддерживать Украину и участвовала неоднократно в волонтерской деятельности.