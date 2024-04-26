Леонид Каневский получил необычный подарок на 85-летний юбилей

НТВ сделал Леониду Каневскому необычный подарок. 2 мая канал посвятит 85-летнему ведущему программы «Следствие вели...». В этот день будут показаны различные программы и фильмы, связанные с творчеством и жизнью этого известного телеведущего.

В 08:25 начнется показ первой серии экранизации романа «Три мушкетёра», в котором Леонид Каневский сыграл роль галантерейщика господина Бонасье. Продолжение фильма будет показано в 10:35 и 13:25.

В 15:00 будет выход нового выпуска программы «Следствие вели...» о исчезновении денег из Госбанка в Ереване в 1977 году. В программе расскажут о поисках преступника и охоте на него.

В 22:00 состоится премьера документального фильма к юбилею Леонида Каневского под названием «Народный артист». Фильм расскажет о жизни и творчестве актера, его популярности и влиянии на зрителей.

В 23:40 зрителей ждет «Квартирник НТВ у Маргулиса», посвященный юбилею Леонида Каневского. В программе будут звучать истории из жизни юбиляра, а также выступления известных артистов.

В 01:20 завершится день показом продолжения сериала «Сёмин» под названием «Сёмин. Возмездие», где Леонид Каневский сыграл главную роль полковника Сёмина.