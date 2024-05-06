Жюри сняло маску с победителя шоу «Маска-5» на канале НТВ Енота

Финал «Маски-5» на канале НТВ был полон эмоций и неожиданных сюжетных поворотов. Победу в этом сезоне одержала участница, скрывавшаяся за маской Енота, став первой женщиной-победительницей в истории проекта. Этим званием награждена Севиль Велиева, солистка группы Artik & Asti.

В финале выступили четыре участника: Змей Горыныч, Бабочка, Кот, Енот. Их выступления оценивали известные артисты как из России, так из-за рубежа. После серии захватывающих соревнований судьи раскрыли тайны масок. За Змеем Горынычем оказались скрытыми имена известных артистов из Comedy Club, а Бабочка оказалась Люсей Чеботиной. Второе место занял Кот (Ани Лорак), а Енотом оказалась Севиль Велиева из Artik & Asti.