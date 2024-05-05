Телеведущий Васильев заявил, кто должен быть ведущим «Модного приговора»

В интервью на ютуб-канале «Телеканал Страз» Александр Васильев выразил свое мнение о новой судье «Модного приговора» Лилии Рах.

Васильев подчеркнул важность привлекательного образа для аудитории

Как отметил историк моды, она известна своей хлесткостью, строгим стилем, опытом в модной индустрии. Васильев подчеркнул важность привлекательного образа для аудитории телепроектов и выразил уверенность в том, что интереснее зрителям было бы смотреть на мужчину.

«В РФ телевидение смотрят женщины, они не хотят на другую женщину смотреть, которую будут критиковать, они смотреть хотят на мужчину», — сказал Васильев.

Отметив изменения в формате программы и замену ведущих, он упомянул, что ранее рассматривались другие кандидатуры на эту должность, но их яркость не соответствовала ожиданиям организаторов.