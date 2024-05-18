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Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк сообщила, что вышла замуж

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Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк сообщила, что вышла замуж
Знаменитости
Источник фото: @anna_zavorotnyuk

Дочь народной артистки РФ Анастасии Заворотнюк внезапно объявила своим подписчикам в соцсетях, что она вышла замуж. Не раскрывая личности избранника, Анна поделилась, что они вместе восемь лет.

По ее словам, церемония регистрации брака состоялась в 2022 году. Пара встретилась в Нью-Йорке, когда дочь артистки училась там. Хотя девушка упоминала о предложении руки и сердца в 2021 году, официально об этом не говорила до сих пор. Модель описывала своего супруга, называя его идеальным примером мужской красоты, похожим на Райана Гослинга, известного голливудского актера.

Информационное агентство «Informing»

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