Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк сообщила, что вышла замуж

Дочь народной артистки РФ Анастасии Заворотнюк внезапно объявила своим подписчикам в соцсетях, что она вышла замуж. Не раскрывая личности избранника, Анна поделилась, что они вместе восемь лет.

По ее словам, церемония регистрации брака состоялась в 2022 году. Пара встретилась в Нью-Йорке, когда дочь артистки училась там. Хотя девушка упоминала о предложении руки и сердца в 2021 году, официально об этом не говорила до сих пор. Модель описывала своего супруга, называя его идеальным примером мужской красоты, похожим на Райана Гослинга, известного голливудского актера.