Диана Гурцкая дала первое интервью после смерти мужа — винит себя

Диана Гурцкая, российская певица и общественный деятель, поделилась глубокими переживаниями спустя год после смерти любимого мужа, заместителя главы Минобрнауки РФ Петра Кучеренко.

Артистка в беседе с АиФ раскрыла причину его внезапного ухода из жизни - это сердечная недостаточность. Гурцкая частично в этом винит себя. Она выразила сожаление, говоря о том, что если бы была с ним в последние моменты, могла бы помочь ему, успокоить, подать стакан воды и облегчить его страдания.

Диана также призналась, что до сих пор мучают вопросы о последних мыслях мужа перед его уходом. Для певицы прошедшее время не излечивает раны горя, а лишь учит жить с потерей любимого человека, не оставляя надежды на то, что боль со временем полностью уйдет.