Тина Канделаки раскрыла секрет «фантастического» тела и идеальной кожи

Тина Канделаки, телеведущая и продюсер, поделилась своими секретами сохранения красоты и молодости в интервью для lady.mail.ru.

Для достижения фантастического вида тела полезно сочетать занятия спортом с лимфодренажным массажем

Она рассказала о своем опыте прохождения лазерного омоложения лица с использованием технологии Clear and Brilliant, а также о процедурах микротоков и RF-лифтинга, которые помогли ей достичь идеальной кожи. Кроме того, она высказала мнение, что для достижения фантастического вида тела полезно сочетать занятия спортом с лимфодренажным массажем. Такой подход, по ее мнению, обеспечивает оптимальные результаты.