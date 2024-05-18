Уехавшая из Москвы Наташа Королева обратилась к публике после скандала

После последней неприятной ситуации, связанной с исключением из телетрансляций и жесткой критикой, Наташа Королева решила взять паузу. Она отправиться в санаторий под Пятигорском для восстановления.

Вместе с мужем артистка заселилась в комфортабельный номер, где сделала первое публичное заявление после скандала. Пригласив всех поклонников на свой предстоящий концерт, который пройдет в доме культуры Пятигорска, она обещает порадовать лучшими хитами и незабываемым шоу с танцами.

Похоже, исполнительница решила взять ситуацию в свои руки и продолжить свою творческую деятельность с полной отдачей, несмотря ни на что, пишет 7Дней.ру.