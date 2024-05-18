С музейного стенда в Казани исчезло имя иноагента Макаревича

По данным 116.ru, власти Казани приняли решение заменить стенд музея писателя Василия Аксенова, где ранее упоминался Андрей Макаревич*. Новый текст содержит цитату писателя о том, что в доме, где он вырос, должен быть литературно-джазовый клуб.

Однако интересно, что упоминание фронтмена группы «Машина времени» было урезано, заменено многоточием. Однако согласно закону, музей не обязан был упоминать статус иноагента. Это требование распространяется только на СМИ и самого агента.

Макаревич* был признан иноагентом в сентябре 2022 года по мнению Минюста РФ, который обвинил его в распространении «негативных слов» о решениях российского правительства и материалах, «политически направленных».

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ