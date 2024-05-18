Наргиз Закирова лишилась миллионных заработков после критики России

После запрета на выступления в РФ Наргиз Закирова столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. МК сообщает, что ей приходится всячески экономить, а также искать новые источники дохода за рубежом.

Закирова будет вынуждена выступать в американских ресторанах

Однако, по мнению продюсера Сергея Лаврова, это будет крайне непросто, и она, возможно, будет вынуждена выступать в американских ресторанах. До участия в «Голосе» артистка зарабатывала до 500 долларов за вечер в американском ресторане. Сейчас она не хочет работать за такие деньги, поскольку привыкла к высокому доходу.

Продюсер отмечает, что больших гонораров в Америке ей не предложат. В Узбекистане Наргиз и вовсе считают «дьяволом в юбке», а в Европе или Казахстане она не смогла организовать выступления.