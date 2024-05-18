Мария Погребняк снялась на выпускном сына Артема

Мария Погребняк заменила своего сына на торжественной церемонии «Последний звонок» в школе из-за его экзаменов в Казахстане. Звезда поделилась в своем блоге о чувствах, даже не ожидая, что ей придется заменить сына на таком важном событии.

Мария при этом выразила беспокойство по поводу результатов наследника и его будущего обучения в университете, рассматривая различные возможности в разных странах.

Источник фото: @mariapoga_

Стоит добавить, что Погребняк была замужем за Павлом Погребняком в течение 8-ми лет. Их брак с футболистом завершился разводом в минувшем году. Помимо Артема, экс-супруги воспитывают еще 2-х детей.