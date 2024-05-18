Куда пропала солистка группы «Город 312» Ая — бьются самые лучшие врачи

Коллектив группы «Город 312» завершил поиск новой солистки после длительного ожидания восстановления своей прежней солистки Аи (Светланы Лазаренко), которая в настоящее время проходит реабилитацию после тяжелой болезни при помощи самых лучших врачей.

Изначально музыканты надеялись на ее быстрое возвращение, однако этот процесс затянулся, и участники решили возобновить работу без нее. После длительных поисков Дмитрий Притула, сооснователь коллектива, представил публике звезду шоу «Голос» Диану Макарову, которая временно заменит основную солистку, пишет 7Дней.ру.