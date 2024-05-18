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Кудрявцева потеряла контроль за границей — сильно жалеет о последствиях

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Кудрявцева потеряла контроль за границей — сильно жалеет о последствиях
Знаменитости
Источник фото: @leratv

Лера Кудрявцева провела три прекрасных дня в Италии в компании своей подруги Кати Гордон. Однако её настроение резко ухудшилось после возвращения домой. Встав на весы, Лера обнаружила, что за эти дни набрала три килограмма. 

Ведущая всегда была чрезмерно строга к своей фигуре, поэтому такое изменение веса стало для неё неприятным сюрпризом. Несмотря на это, на фото из путешествия фанаты не заметили никаких существенных изменений во внешности Кудрявцевой. Подписчики уверяют, что она по-прежнему выглядит прекрасно и не стоит так сильно переживать из-за нескольких набранных килограммов, пишет 7Дней.ру.

Информационное агентство «Informing»

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