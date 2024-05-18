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Полина Гагарина с экс-мужем появились на премьере сериала «Красные линии»

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Полина Гагарина с экс-мужем появились на премьере сериала «Красные линии»
Знаменитости
Источник фото: @the.performance.is.over

Светская премьера сериала «Красные линии» состоялась в столичном кинотеатре. На мероприятии присутствовали актеры и другие представители шоу-бизнеса. Главную роль в сериале исполнила Полина Гагарина. 

Гагарина поразила гостей своим элегантным внешним видом

Она поразила гостей своим элегантным внешним видом. Певица выбрала классический костюм с юбкой, туфли-лодочки, позируя на красной дорожке вместе со своим коллегой Ильей Любимым. 

Также на премьере появился экс-муж артистки Дмитрий Исхаков, с которым у нее есть общая дочь Мия. Несмотря на прежние разногласия, бывшие супруги поддерживают нейтралитет, хотя позировали они отдельно. 

К слову, Гагарина является профессиональной актрисой, окончившей Школу-студию МХАТ, пишет Вокруг ТВ.

Информационное агентство «Informing»

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