Полина Гагарина с экс-мужем появились на премьере сериала «Красные линии»

Светская премьера сериала «Красные линии» состоялась в столичном кинотеатре. На мероприятии присутствовали актеры и другие представители шоу-бизнеса. Главную роль в сериале исполнила Полина Гагарина.

Гагарина поразила гостей своим элегантным внешним видом

Она поразила гостей своим элегантным внешним видом. Певица выбрала классический костюм с юбкой, туфли-лодочки, позируя на красной дорожке вместе со своим коллегой Ильей Любимым.

Также на премьере появился экс-муж артистки Дмитрий Исхаков, с которым у нее есть общая дочь Мия. Несмотря на прежние разногласия, бывшие супруги поддерживают нейтралитет, хотя позировали они отдельно.

К слову, Гагарина является профессиональной актрисой, окончившей Школу-студию МХАТ, пишет Вокруг ТВ.