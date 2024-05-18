«Поющие трусы»: Певица Слава рассказала, как ее травили коллеги

Анастасия Сланевская, более известная под псевдонимом Слава, рассказала о травле, с которой столкнулась в начале своей карьеры. На вечеринке в честь 20-летия Ольги Бузовой, организованной VOICE, звезда поделилась, что их творческие пути не раз пересекались на фоне непринятия со стороны коллег и хейта.

Доказала свою значимость

Слава упомянула, что в следующем году сама будет отмечать 25-летие на сцене. Вспоминая начало карьеры, певица отметила, что коллеги по сцене не признавали ее, видя в ней лишь «поющую трусами» и «телку олигарха». Однако со временем она доказала свою значимость и талант, завоевав любовь поклонников, причем не только в России, но и за ее пределами.

Она также подчеркнула, что ей удалось преодолеть негативное отношение со стороны шоу-бизнеса и теперь она уверенно идет к новым достижениям, сообщает Пятый канал.