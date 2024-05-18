Любовь Успенская подала досудебную претензию Киркорову за оскорбления

Любовь Успенская подала досудебную претензию Филиппу Киркорову из-за оскорбительных высказываний в ее адрес во время интервью Муз-ТВ. Артистка требует публичного опровержения информации, которая, по ее мнению, порочит репутацию, а также удаления публикаций с записью этого интервью.

Пока что артистка не приняла решение подать иск в суд, надеясь на добровольное урегулирование данного конфликта. Сам Киркоров не прокомментировал ситуацию.

Не первый конфликт между артистами

Этот инцидент - далеко не первый конфликт между артистами. Ранее поп-король подавал в суд на коллегу из-за ее слов о нем, требуя компенсацию за моральный ущерб. Однако на этот раз Любовь Залмановна не просит денежной компенсации, уточняет Комсомольская правда.