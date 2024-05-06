Александр Мартынов заявил, что хотел отказаться от съёмок в сериале «Универ. 13 лет спустя»

Александр Мартынов, известный российский актер, рассказал, что изначально сомневался в участии в телесериале «Универ. 13 лет спустя», однако, узнав о развитии персонажа Вали и интригующем сюжете, решил остаться в проекте.

Как подчеркнул артист, он не пожалел о своем решении, поскольку съемки были очень интересными и непредсказуемыми. Мартынов выразил убеждение, что популярные ситкомы, подобные «Универу», могут продолжаться бесконечно, при условии участия любимых актеров.

Кстати, премьера многосерийного фильма запланирована на 13 мая 2024 года.