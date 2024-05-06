Информинг » Знаменитости » Александр Мартынов заявил, что хотел отказаться от съёмок в сериале «Универ. 13 лет спустя»

Александр Мартынов заявил, что хотел отказаться от съёмок в сериале «Универ. 13 лет спустя»

Image 16+
Александр Мартынов заявил, что хотел отказаться от съёмок в сериале «Универ. 13 лет спустя»
Знаменитости
Источник фото: @aleksandr_martynow

Александр Мартынов, известный российский актер, рассказал, что изначально сомневался в участии в телесериале «Универ. 13 лет спустя», однако, узнав о развитии персонажа Вали и интригующем сюжете, решил остаться в проекте.

Как подчеркнул артист, он не пожалел о своем решении, поскольку съемки были очень интересными и непредсказуемыми. Мартынов выразил убеждение, что популярные ситкомы, подобные «Универу», могут продолжаться бесконечно, при условии участия любимых актеров. 

Кстати, премьера многосерийного фильма запланирована на 13 мая 2024 года.

Информационное агентство «Informing»

Певица Вера Брежнева снялась топлес в новой откровенной фотосессии

Певица Вера Брежнева снялась топлес в новой откровенной фотосессии

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«Сильно пожалела»: Люся Чеботина призналась, что изменила свою внешность

Сегодня, 11:48

Александр Мартынов заявил, что хотел отказаться от съёмок в сериале «Универ. 13 лет спустя»

Сегодня, 11:38

Рианна снялась в полупрозрачном боди для собственного бренда Savage X Fenty

Сегодня, 11:33

Киркоров лишил Лорак победы в шоу «Маска» — фанаты распекли его за поступок

Сегодня, 11:28

Актриса Самбурская рассказала правду о карьере в кино через постель

Сегодня, 11:18

Стас Михайлов вновь ответил оскорбившей его Алле Пугачевой

Сегодня, 10:28

Жюри сняло маску с победителя шоу «Маска-5» на канале НТВ Енота

Сегодня, 10:03

Дима Билан и Сергей Шнуров сцепились на «Новой Фабрике звезд»

Сегодня, 10:03

Гарика Харламова засняли за поцелуями с «копией» Кристины Асмус

Сегодня, 03:18

Киркоров смутил поклонников фотографией с выпуклостью в штанах

Сегодня, 02:33

Телеведущий Васильев заявил, кто должен быть ведущим «Модного приговора»

Вчера, 22:08

Шукшина заявила, что последние фильмы Гайдая и Рязанова смотреть невозможно

Вчера, 21:58

Певица Дженнифер Лопес в 54 года не постеснялась сняться в прозрачном костюме

Вчера, 21:38

Сергея Лазарева засняли в объятиях Леры Кудрявцевой в Турции

Вчера, 21:38

«Происходит то, чего мы боялись»: Бритни Спирс без помощи посторонних не обойтись

Вчера, 21:38

«Вампир» из Новочебоксарска вновь стал лучшим — его вызвали на дуэль

Вчера, 16:33

Киркоров обозвал Успенскую «попрошайкой», которая клянчит дорогие вещи

Вчера, 15:28

Новосибирский блогер Дава рассказал о переписке с Ольгой Бузовой

Вчера, 15:18

История отношений Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского покрыта мраком

Вчера, 14:53

Анастасия Волочкова ответила Лере Кудрявцевой, призвавшей ее спасать

Вчера, 14:33

Новости партнеров
2023
ru-RU