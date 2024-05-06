Актриса Самбурская рассказала правду о карьере в кино через постель

Настасья Самбурская подчеркнула, что достигла своей популярности в кино без каких-либо связей. В ответ на вопрос о том, можно ли добиться успеха только своим талантом, актриса выразила мнение, что помимо таланта важны другие аспекты. Самбурская подчеркнула, что фильм с неквалифицированным артистом в главной роли вероятно провалится, так как это невыгодно для киноиндустрии.

«Чем еще, девочки? Переоцениваете значимость вареников. Они сильных мира кино не шибко интересуют. Фильм с чьей-то бездарной любовницей в главной роли провалится в прокате, а это большим дядям невыгодно», — заявила звезда.

Настасья сопроводила свои слова собственным фото, на котором видны ее естественные черты лица и даже несовершенства кожи, что, возможно, символизирует ее искренность перед поклонниками.