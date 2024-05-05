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Сергея Лазарева засняли в объятиях Леры Кудрявцевой в Турции

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Сергея Лазарева засняли в объятиях Леры Кудрявцевой в Турции
Знаменитости
Источник фото: @lazarevsergey

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева провели время вместе в Турции. 

Певец совместил отдых с работой. Они вместе записали видео, в котором певец с улыбкой заявил о том, что они отдыхали вместе, призывая признаться перед публикой. Хотя атмосфера видео была шутливой, ведущая казалась несколько смущенной.

Сергей провел успешное музыкальное шоу

Сергей провел успешное музыкальное шоу, хотя на курорте были ливень и шторм. Он поделился радостью от того, что его команда справилась с техническими сложностями и прошло выступление отлично.

Нужно отметить, что муж Леры остался в России, где в настоящее время проходит лечение от алкоголизма.

Информационное агентство «Informing»

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