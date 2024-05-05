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«Вампир» из Новочебоксарска вновь стал лучшим — его вызвали на дуэль

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«Вампир» из Новочебоксарска вновь стал лучшим — его вызвали на дуэль
Знаменитости
Источник фото: @artemredofficial

В последнем выпуске «Новой битвы экстрасенсов« на ТНТ новочебоксарский »вампир» Артем Краснов продолжил удивлять зрителей и участников своими способностями. Он смог раскрыть самые темные тайны 5-х женщин, помогая каждой из них избавиться от тяжелого груза воспоминаний. За свою работу он получил белый конверт. 

Самым слабым экстрасенсом, вызвавшим его на дуэль, стала Ирина Певчая. На дуэли экстрасенсы выполнили дополнительное задание, справившись достойно. 

Теперь судьбу Краснова решают телезрители

Если большинство голосов будут за Ирину, то Артем, даже несмотря на имеющихся два белых конверта, покинет этот мистический проект.

Информационное агентство «Informing»

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