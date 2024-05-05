«Происходит то, чего мы боялись»: Бритни Спирс без помощи посторонних не обойтись

Скандал в отеле и публичные выходки Бритни Спирс вызвали беспокойство по поводу ее психического здоровья.

После того, как ее третий брак распался, а звезда столкнулась с новыми неприятностями, включая скандал в отеле Chateau Marmont. Артистка затеяла драку и попала под камеры в полуголом виде, завернутая в одеяло.

Бритни может начать злоупотреблять психоактивными веществами

Источники из ее окружения высказали опасения, что Бритни может начать злоупотреблять психоактивными веществами. Подобные нервные потрясения могут подтолкнуть ее к пагубным механизмам преодоления сложных ситуаций, включая употребление наркотиков.

Окружение артистки подчеркивает необходимость поддержки и присмотра за ней, учитывая серьезные проблемы у Спирс с психическим здоровьем.