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Новосибирский блогер Дава рассказал о переписке с Ольгой Бузовой

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Новосибирский блогер Дава рассказал о переписке с Ольгой Бузовой
Знаменитости
Источник фото: @dava_m

В шоу «Сокровище императора», выходящем 5 мая, Дава признался, что он до сих пор хранит переписку с Ольгой Бузовой. Это вызвало эмоциональную реакцию у теледивы, которая не смогла сдержать слез.

Расставание между певицей и блогером оставило недосказанность, проявляющуюся в каждом выпуске проекта. 

На одном из испытаний участникам пришлось танцевать под песню Бузовой. Михаил Галустян спросил у Давы о его чувствах. Давид признался, что ему было весело, а это песня подняла ему сильно настроение. 

Дава считает отношения с Бузовой важной частью своей жизни

Погрузившись в ностальгию, Дава отметил, что хранит переписку с бывшей, считая их отношения важной частью своей жизни. Это признание, кстати, сильно тронуло саму Бузову, заставив ее признаться, что ей тяжело видеть Давида на проекте.

Информационное агентство «Informing»

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