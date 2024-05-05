Новосибирский блогер Дава рассказал о переписке с Ольгой Бузовой

В шоу «Сокровище императора», выходящем 5 мая, Дава признался, что он до сих пор хранит переписку с Ольгой Бузовой. Это вызвало эмоциональную реакцию у теледивы, которая не смогла сдержать слез.

Расставание между певицей и блогером оставило недосказанность, проявляющуюся в каждом выпуске проекта.

На одном из испытаний участникам пришлось танцевать под песню Бузовой. Михаил Галустян спросил у Давы о его чувствах. Давид признался, что ему было весело, а это песня подняла ему сильно настроение.

Дава считает отношения с Бузовой важной частью своей жизни

Погрузившись в ностальгию, Дава отметил, что хранит переписку с бывшей, считая их отношения важной частью своей жизни. Это признание, кстати, сильно тронуло саму Бузову, заставив ее признаться, что ей тяжело видеть Давида на проекте.