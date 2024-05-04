Певица Вера Брежнева снялась топлес в новой откровенной фотосессии

Вера Брежнева порадовала многочосленных поклонников откровенной фотосессией, которой поделилась в своем микроблоге. В кадрах артистка предстала перед объективом фотографа в профессиональной студии. Она выбрала для съемок свободные джинсы, майку, джинсовую куртку.

Источник фото: @ververa

Вере при этом удалось передать естественную красоту, оставив лишь штаны и прикрыв верхнюю часть тела руками, а также повернувшись к камере спиной.

Источник фото: @ververa

Подписчики остались в восторге от смелости певицы, осыпая ее комплиментами в комментариях. Они назвали ее «идеалом без хирургических вмешательств», «шикарной женщиной», «идеальной».