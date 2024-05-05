Киркоров обозвал Успенскую «попрошайкой», которая клянчит дорогие вещи

Филипп Киркоров, высказавшись на Ютуб-канале МУЗ, назвал Любовь Успенскую «попрошайкой», акцентируя внимание на ее предпочтении выпрашивать дорогие подарки.

Это усилило их давний конфликт, источником которого стал пластический хирург Тимур Хайдаров. Поп-король тогда выступил в поддержку Хайдарова, в то время как артистка выразила недовольство его работой.

Певица стала просить подарки у Киркорова и других коллег

Филипп Бедросович также утверждает, что певица стала просить подарки у него и других коллег, что, по его словам, определяет ее как настоящую «попрошайку».