Информинг » Знаменитости » Киркоров обозвал Успенскую «попрошайкой», которая клянчит дорогие вещи

Киркоров обозвал Успенскую «попрошайкой», которая клянчит дорогие вещи

Image 16+
Киркоров обозвал Успенскую «попрошайкой», которая клянчит дорогие вещи
Знаменитости
Источник фото: @fkirkorovvv

Филипп Киркоров, высказавшись на Ютуб-канале МУЗ, назвал Любовь Успенскую «попрошайкой», акцентируя внимание на ее предпочтении выпрашивать дорогие подарки. 

Это усилило их давний конфликт, источником которого стал пластический хирург Тимур Хайдаров. Поп-король тогда выступил в поддержку Хайдарова, в то время как артистка выразила недовольство его работой. 

Певица стала просить подарки у Киркорова и других коллег

Филипп Бедросович также утверждает, что певица стала просить подарки у него и других коллег, что, по его словам, определяет ее как настоящую «попрошайку».

Информационное агентство «Informing»

Певица Вера Брежнева снялась топлес в новой откровенной фотосессии

Певица Вера Брежнева снялась топлес в новой откровенной фотосессии

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Киркоров обозвал Успенскую «попрошайкой», которая клянчит дорогие вещи

Сегодня, 15:28

Новосибирский блогер Дава рассказал о переписке с Ольгой Бузовой

Сегодня, 15:18

История отношений Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского покрыта мраком

Сегодня, 14:53

Анастасия Волочкова ответила Лере Кудрявцевой, призвавшей ее спасать

Сегодня, 14:33

Никита Ефремов сильно похудел — фанаты не узнали актера

Сегодня, 14:33

Киркоров заявил о нежных чувствах к участнику «Маски»

Сегодня, 13:58

Телеведущая Анфиса Чехова выложила пикантное фото в кружевном пеньюаре

Сегодня, 13:48

Бузова обратилась с просьбой к своему экс-возлюбленному Даве — певица почти заплакала

Сегодня, 12:58

Солистка группы Little Big Софья Таюрская снялась с огромным беременным животом

Сегодня, 12:38

Актриса Ева Лонгория снялась в бикини, показав пышную грудь

Сегодня, 12:38

На Первом канале 8-летний Миша из Пензенской области сразил Жанну Бадоеву

Сегодня, 12:18

55-летняя Дженнифер Энистон снялась в «голом» платье для обложки журнала

Сегодня, 12:13

Актриса Рената Литвинова привлекла публику фотографией Земфиры с концерта

Сегодня, 05:13

Прибывшая на «Евровидение» участница из Израиля прячется в гостинице

Вчера, 23:18

58-летний актер, пропавший без вести, найден мертвым

Вчера, 23:03

Анастасия Волочкова залезла на пальму и рассказала, что она пьет

Вчера, 22:03

Любовница Михаила Евдокимова показала фото с его внебрачным сыном

Вчера, 21:28

Собчак высказалась про свой кинофильм об ЭКО и Пугачеву

Вчера, 20:38

Блогер Ида Галич приехала отмечать свой 34-й день рождения в Сочи

Вчера, 20:08

Актеры одной роли: ярко вспыхнувшие, но быстро угасшие герои фильмов 80-х и 90-х годов

Вчера, 19:53

Новости партнеров
2023
ru-RU