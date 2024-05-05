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Шукшина заявила, что последние фильмы Гайдая и Рязанова смотреть невозможно

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Шукшина заявила, что последние фильмы Гайдая и Рязанова смотреть невозможно
Знаменитости
Источник фото: @shukshina_maria

Мария Шукшина выразила свое недовольство последними кинофильмами советских режиссеров Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова, утверждая, что в пожилом возрасте что-то значимое создать просто невозможно.

Шукшина критически отнеслась к современному кинематографу

Она критически отнеслась к современному кинематографу, утверждая, что многие ленты стирают грань между злом и добром. Шукшина также осудила сказочные образы в современных проектах, где такие персонажи, как Кощей Бессмертный или Баба-яга, представлены в положительном свете, в то время как Иван Царевич изображается крайне негативно. Ее высказывания приводит портал NEWS.ru.

Информационное агентство «Informing»

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