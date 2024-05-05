История отношений Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского покрыта мраком

Данила Козловский отмечает 39-летие, оставаясь официально не женатым. СМИ обсуждают роман актера с Оксаной Акиньшиной, который, по сообщениям журналистов, начался во время съемок кинофильма «Чернобыль». Несмотря на то, что на тот момент актер находился в отношениях с Ольгой Зуевой (у них есть общая дочь Ода-Валентина), это не помешало ему сблизиться с Акиньшиной.

Пара не подтвердила свои отношения

Пара не подтвердила свои отношения, но неоднократно появлялась вместе на различных мероприятиях, отдыхала вместе, включая поездку в Турцию и посещение Третьяковской галереи. СМИ также утверждают, что они уже давно живут вместе, а Козловский прекрасно ладит с детьми Акиньшиной от предыдущего брака.