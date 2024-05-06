«Сильно пожалела»: Люся Чеботина призналась, что изменила свою внешность

Люся Чеботина призналась порталу 7Дней.ру, что она не поддерживает радикальные косметические изменения. Певица рассказала о своем опыте. На отдыхе в Дубае она предостерегла девушек от таких экспериментов.

«Никогда не делала ничего со своим лицом или телом, кроме коррекции зубов. Принять решение об этом меня врачи принудили. Позже сильно пожалела, я столкнулась со множеством проблем. Поэтому считаю, что натуральная красота - это самый лучший вариант!» - отметила артистка.

Она объяснила также свой выбор стать блондинкой и поделилась опытом работы в киноиндустрии, упомянув свои роли в сериалах и фильмах.