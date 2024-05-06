Рианна снялась в полупрозрачном боди для собственного бренда Savage X Fenty

В рекламе собственного бренда Savage X Fenty всемирно известная барбадосская певица Рианна предстала в весьма откровенном наряде. Она продемонстрировала публике новую коллекцию корректирующего белья.

На фото звезда позирует в полупрозрачном кружевном боди с чашками на косточках, подчеркивающими выгодно ее бюст.

Источник фото: @badgalriri

Исполнительница также выбрала для снимка контрастный макияж, подчеркнув глаза стрелками и обведя контур губ темным коричневым карандашом. Кроме того, на Рианне были серебристые часы, кольца с камнями, серьги.