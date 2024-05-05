Певица Дженнифер Лопес в 54 года не постеснялась сняться в прозрачном костюме

Дженнифер Лопес появилась на пресс-конференции «Атласа» в Нью-Йорке в образе, который подчеркнул ее стройную фигуру: в прозрачном костюме, состоящем из лонгслива и широких брюк. Она дополнила свой образ серьгами, кольцами, цепочкой. Ее стиль дополнили легкая укладка волос и макияж со стрелками и розовыми губами.

Дженнифер и Бен Аффлек возобновили свои отношения

В 2021 году Дженнифер и Бен Аффлек возобновили свои отношения после 18 лет разлуки. Они официально представили себя как пара на Венецианском кинофестивале, а весной 2022 года актер сделал предложение руки и сердца. Однако их отношения испортились.

Источники утверждают, что артист проводит много времени на съемках в Лос-Анджелесе, в то время как его жена осталась в Нью-Йорке.