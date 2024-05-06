Киркоров смутил поклонников фотографией с выпуклостью в штанах

Филипп Киркоров опубликовал фотографию с совладельцем компании «Ритуал-сервис» Олегом Шеляговым и его супругой Викторией.

Подписчики обратили внимание на необычный выпуклый орган, видимый сквозь штаны певца

Однако подписчики обратили внимание на необычный выпуклый орган, видимый сквозь штаны певца. Некоторые назвали фото неприличным, а другие предположили, что это телефон в кармане. В комментариях пошли шутки о том, что могло находиться в штанах у поп-короля: от огурца до микрофона.

Фото было сделано на празднике, посвященном 57-летию артиста.

Ранее Филипп назвал певицу Успенскую попрошайкой, утверждая, что она «клянчит» у многих дорогие вещи. Артист рассказал, что дарил коллегам различные подарки, но певица начала считать это должным, что, по мнению Киркорова, сделало ее «попрошайкой».