Дима Билан и Сергей Шнуров сцепились на «Новой Фабрике звезд». 42-летний Дима строго оценил выступления начинающих артистов в проекте. Он подверг критике Натана и Нонну Еганян за их композицию «Ты должна рядом быть». Однако Сергей Шнуров выступил в защиту молодых звезд. Он подчеркнул важность сохранения индивидуальности.

В своем комментарии артист сказал:

«Я вижу в этом манеру, нежели отсутствие энергии. Ребята, оставайтесь сами собой, будем пытаться увидеть вас в песнях, а не только Диму Билана».