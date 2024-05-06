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Дима Билан и Сергей Шнуров сцепились на «Новой Фабрике звезд»

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Дима Билан и Сергей Шнуров сцепились на «Новой Фабрике звезд»
Знаменитости
Источник фото: @bilanofficial

Дима Билан и Сергей Шнуров сцепились на «Новой Фабрике звезд». 42-летний Дима строго оценил выступления начинающих артистов в проекте. Он подверг критике Натана и Нонну Еганян за их композицию «Ты должна рядом быть». Однако Сергей Шнуров выступил в защиту молодых звезд. Он подчеркнул важность сохранения индивидуальности. 

В своем комментарии артист сказал: 

«Я вижу в этом манеру, нежели отсутствие энергии. Ребята, оставайтесь сами собой, будем пытаться увидеть вас в песнях, а не только Диму Билана».

Информационное агентство «Informing»

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