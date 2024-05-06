Гарика Харламова засняли за поцелуями с «копией» Кристины Асмус

В последнем выпуске шоу «Кстати» главной героиней стала блогерша Маш Милаш, которая сразу по приходу в студию неожиданно поцеловала юмориста Гарика Харламова, заявив, что он «очень миленький».

Маш Милаш намекнула о предложении ей руки и сердца от Харламова

Ведущий программы, Денис Дорохов, заметил удивительное сходство Маши с бывшей женой Харламова Кристиной Асмус. Хотя Гарик предпочел сменить тему беседы, Маш Милаш согласилась с предположением, добавив шутливо, что комику, возможно, стоит задуматься о предложении ей руки и сердца, вспомнив свой детский сон, где они танцевали вальс.

Напоминаем: в 2013 году стало известно о романе Кристины Асмус и Гарика Харламова, который завершился тайной свадьбой. Их развод, объявленный в 2020 году, прошел на доброй ноте и с взаимным уважением.