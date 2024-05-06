Стас Михайлов вновь ответил оскорбившей его Алле Пугачевой

На свой 55-й день рождения на сцене Стас Михайлов собрал 11 тыс. преданных слушателей, в числе которых оказались и его родители. Они вспомнили о конфликте певца с Аллой Пугачевой, высказав свои чувства по этому поводу. Супруга певца также присутствовала на мероприятии, но оставалась в стороне.

Сам Михайлов еще раз подчеркнул свое мнение относительно ушедшей из России Примадонны, заявив, что она должна завершить свою музыкальную карьеру и уйти с музыкальной сцены. Он также подчеркнул, что уход Аллы Борисовны должен быть достойным, и нельзя обвинять кого-то, просто нужно сказать «спасибо» самой себе, пишет Телепрограмма.