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Певец Киркоров объяснил, почему не отдал победу в «Маске» артистке Ани Лорак

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Певец Киркоров объяснил, почему не отдал победу в «Маске» артистке Ани Лорак
Знаменитости
Источник фото: @fkirkorov.number.1

Филипп Киркоров, поп-король российской эстрады, объяснил свой выбор в телешоу «Маска», отдав предпочтение участнице в костюме Енота (Севиль Велиевой) вместо Кота (Ани Лорак). 

Киркоров узнал Лорак под маской Кота и решил отдать свой голос за Енота

Киркоров признался в любви к Лорак, но утверждал, что он узнал ее под маской Кота и решил отдать свой голос за Енота. Сама Лорак, в свой черед, выразила недоумение этим выбором, и Филипп Бедросович добавил, что он предпочел отдать ей серебро для того, чтобы избежать обвинений в коррупции. 

Таким образом, победителем музыкально-развлекательного проекта в этом году стала Севиль Велиева, солистка поп-группы «Artik & Asti».

Информационное агентство «Informing»

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