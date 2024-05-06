Филипп Киркоров, поп-король российской эстрады, объяснил свой выбор в телешоу «Маска», отдав предпочтение участнице в костюме Енота (Севиль Велиевой) вместо Кота (Ани Лорак).

Киркоров узнал Лорак под маской Кота и решил отдать свой голос за Енота

Киркоров признался в любви к Лорак, но утверждал, что он узнал ее под маской Кота и решил отдать свой голос за Енота. Сама Лорак, в свой черед, выразила недоумение этим выбором, и Филипп Бедросович добавил, что он предпочел отдать ей серебро для того, чтобы избежать обвинений в коррупции.

Таким образом, победителем музыкально-развлекательного проекта в этом году стала Севиль Велиева, солистка поп-группы «Artik & Asti».