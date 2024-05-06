Киркоров лишил Лорак победы в шоу «Маска» — фанаты распекли его за поступок

На финальном эпизоде телешоу «Маска» зрителям предстала развязка. Победителем проекта стал Енот, оставив позади Кота, за которым скрывалась Ани Лорак.

Решили поддержать Кота

Филипп Киркоров отказался голосовать за свою подругу, отдав предпочтение Еноту, что вызвало некоторые недоумения у фанатов. Впрочем, Дима Билан, Валерия, Регина Тодоренко высказались в пользу Енота, в то время как Сергей Лазарев и Тимур Родригез решили поддержать Кота.

В конце концов, поп-король признался в своей ошибке и попросил Кота снять маску первым, чтобы обнаружить под ней Ани Лорак. Победа досталась Еноту, то есть солистке Artik & Asti Севиль Велиевой.