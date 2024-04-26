Актер Сычев заявил, что Кологривый может повторить путь Панина

Владимир Сычев выразил опасения за будущее Никиты Кологривого, сравнив его со скандально известным коллегой Алексеем Паниным.

Актер отметил, что считает Кологривого талантливым, однако беспокоится из-за возможного повторения им пути Алексея Панина*, который, хотя и начал карьеру успешно, впоследствии столкнулся с различными проблемами.

Звезда сериала «Физрук», выразил удовлетворение тем, что Кологривый принял ответственность за инцидент в ресторане и провел 7 суток под арестом. Он считает, что это хороший урок ответственности за собственные поступки.

Сычев заявил о своем намерении «перевоспитать» коллегу

Кроме того, Сычев опубликовал видео в соцсетях, где заявил о своем намерении «перевоспитать» коллегу. Никита отозвался положительно об этой идее и назвал Владимира своим самым любимым артистом, пишет Лента.