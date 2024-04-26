Жена Константина Эрнста Софья в новом имидже появилась на выставке в Москве

Актриса Софья Эрнст, представляя которую в своих материалах журналисты никогда не забывают напомнить, что она является женой генерального директора Первого канала, вышла в свет в новом имидже. Женщина посетила выставку «Москвичка. Женщины советской столицы 1920-1930-х», которая проходит в Музее Москвы, пишет Bimru.

Ее образ поражает простотой, но в то же время выглядит утонченным и органичным. Эклектика стилей Софье точно удалась - актриса сумела гармонично объединить юбку-миди и черный топ без рукавов. Ботильоны на шпильке с принтом в виде языков пламени стали своего рода «изюминкой» ансамбля. Перегружать свой образ Эрнст не стала - из украшений на ней были лишь небольшие серьги.

Источник фото: @sofyapavlovna

Во время недавнего выхода в свет знаменитость не стала делать укладку и оставила волосы распущенными, продемонстрировав публике свой новый блонд.

Эрнст одобрительно высказалась о выставке. По ее мнению, авторам удалось очень удачно оформить каждую из локаций и показать, как менялся быт москвичей в первые десятилетия советской власти.

Софья - мать троих детей Константина Эрнста.