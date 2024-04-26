Дмитрий Маликов снялся на фото с Томасом Андерсом и пошутил о своем возрасте

Дмитрий Маликов и Томас Андерс встретились на одном из музыкальных мероприятий в Казахстане, вызвав восторг у своих поклонников шутками о возрасте. Совместное фото показало артистов в стильных костюмах, демонстрируя близкие отношения.

Маликов пошутил:

«Вырос на его песнях, он на моих».

Андерс, бывший солист Modern Talking, и Маликов, известный на российской эстраде, подчеркнули уважение и дружеские отношения между артистами разных поколений.

В беседе Дмитрий признался, что распад Modern Talking был для него большим разочарованием, а неудачные попытки возрождения дуэта с Дитером Боленом так и не привели к успеху. Фанаты оценили встречу артистов. Они отметили не только их высокий профессионализм, но и стильный образ.