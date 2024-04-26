Актриса Илана Юрьева сообщила, что ее мать оказалась в больнице

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева поделилась с подписчиками, что ее мать попала в больницу. Госпитализировали женщину еще неделю назад. Она прошла курс лечения, состояние здоровья улучшилось и знаменитая дочь сегодня едет ее забирать домой.

По словам Иланы, она не рассказывала поклонникам о том, что мать госпитализировали, поскольку старается не делиться плохим.

«Всегда мы слышим — берегите своих родителей, но не прочувствуем это до конца, пока что-то не случится. Когда мама оказалась в больнице, земля ушла из-под ног», — высказалась знаменитость.

Юрьева призналась, что сегодня она автоматом чувствует себя «самым счастливым человеком на свете», поскольку с ее матерью все в порядке и ее выписывают из больницы.