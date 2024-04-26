75-летняя Ирина Винер поразила своим видом на свадьбе — затмила даже невесту

На свадьбе своей ученицы Каролины Севастьяновой 75-летняя Ирина Винер привлекла внимание выразительным образом, затмив даже саму невесту. На банкет в гостинице Four Seasons девушка пригласила всех своих близких, включая Винер, пишет 7Дней.ру.

Не секрет, что тренер умело подбирает наряды для того, чтобы привлечь восхищенные взгляды. Недавно появившееся фото в Сети показывает ее в ярком наряде с перьями на голове, стоящей рядом с невестой.

Источник фото: 7day.ru

Массивные украшения, необычные шляпки, кружево, меха — для Винер нет запретов в выборе стиля одежды.

«Чудо в перьях», - написали некоторые пользователи об Ирине Александровне.