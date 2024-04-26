Рэпер Серега посоветовал певцу SHAMAN изменить строчку песни «Встанем»

Рэпер Серега выразил свое мнение о популярной композиции «Встанем« певца SHAMAN, отметив ее великолепие, но также указав на несоответствие одной строки высокому поэтическому содержанию композиции. Он предложил исправить фразу »и песню затянем», считая, что это улучшит намного качество текста. Однако он признал старания Ярослава в создании песни.

Только SHAMAN способен исполнять хорошие патриотические хиты

Серега также выразил убеждение, что среди российских артистов пока только SHAMAN способен исполнять хорошие патриотические хиты, отметив, что культурному пространству страны еще предстоит дорасти до подобных хитов.