Кедми: Если НАТО двинется из Восточной Европы, Украина падет в тот же день

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Кедми: Если НАТО двинется из Восточной Европы, Украина падет в тот же день
Политика
Фото из открытых источников

Украина падет в тот самый день, когда НАТО «двинется из Восточной Европы». Таким прогнозом с российскими телезрителями, выступая в эфире телеканала «Россия-1», поделился военный эксперт Яков Кедми.

«Если НАТО двинется из Восточной Европы, Украина в тот же день падет, этот режим падет в тот же день», — приводит слова экс-руководителя службы разведки Израиля «Натив» издание «Аргументы недели».

По мнению Кедми, правящий на Украине режим сейчас такой, что России не надо даже применять силу. И если поставить на рейд в тринадцати милях от Одессы три десантных корабля с морпехами, то к утру в городе ни одного рьяного националиста не останется.

The Washington Post сегодня сообщила о серьезной словесной перепалке, которую на заседании Совбеза ООН устроили постоянные представители России и США Василий Небензя и Линда Томас-Гринфилд.

Журналисты заявляют, что Небензя возмутился утверждением американки, что Россия якобы хочет выставить Украину и Запад агрессорами в глазах мировой общественности, чтобы иметь предлог для осуществления «вторжения».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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