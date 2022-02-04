Shukan Gendai рассказал, почему российский лидер Путин не боится президента США Байдена

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Shukan Gendai рассказал, почему российский лидер Путин не боится президента США Байдена
Политика
Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин все очень тонко рассчитал и выбрал самое удачное время для обострения отношений с Соединенными Штатами Америки. Главная причина кроется в его американском коллеге Джо Байдене. Хозяин Белого дома стремительно утрачивает популярность как у себя на Родине, так и за ее пределами. Об этом пишет военный эксперт из Японии в своей статье для журнала Shukan Gendai. 

Больше всего граждане США отвернулись от Байдена после того, как он решился на вывод войск США из Афганистана. Американцы покинули страну, контроль над которой очень быстро захватили участники движения «Талибан» (террористическая организация, деятельность в России запрещена, - Ред.).

По мнению японского специалиста, США и Байден в частности показали всему миру собственную слабость. Увидел ее и Владимир Путин, и не преминул ею воспользоваться. Российский глава государства, по утверждению автора, очень быстро смог представить выгоды для России от противостояния со странами Запада, и понял, что им можно навязывать собственные условия.

Путин бросил Байдену вызов в военной сфере, в том числе и в вопросе Украины. 

Японский эксперт напомнил, что соседняя страна ранее тоже, как и Россия, входила в СССР, поэтому ее возможное вступление в НАТО рассматривается российским президентом как предательство.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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