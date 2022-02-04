CNN: загадка президента Путина про Украину привела США в ярость

Президент РФ Владимир Путин загадал Западу сложную загадку, спровоцировавшую раскол американских политических элит. Об этом рассказывает CNN, передает ПолитРоссия .

«У всех есть теория о том, что именно планирует российский президент в отношении Украины. Но на самом деле этого не знает никто», - отмечается в публикации.

В итоге, несмотря на множество внутренних проблем в США, американцы продолжают спорить касательно того, каким будет решение Москвы по Украине.

Нынешний президент США Джо Байден знаком с проблемами холодной войны не понаслышке. И сейчас ему снова приходится противостоять России. Но ситуация существенно изменилась за несколько десятилетий, и явно не в пользу Байдена.

В рядах американских политических элит возник раскол из-за загадки Путина. В США возник «публичный спор между правительствами США и Украины по поводу того, планирует ли Россия вторжение». Пока в США спорят, будет вторжение или нет, у Москвы появилась возможность использовать дипломатические пути, чтобы разрознить НАТО.

Путину удалось отыскать болезненные для США точки во время визита в Китай. И сейчас в Вашингтоне обеспокоены тем, насколько серьезным будет дальнейшее сближение Москвы и Пекина.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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