CNN: загадка президента Путина про Украину привела США в ярость

Image 16+
CNN: загадка президента Путина про Украину привела США в ярость
Политика
Фото из открытых источников

Президент РФ Владимир Путин загадал Западу сложную загадку, спровоцировавшую раскол американских политических элит. Об этом рассказывает CNN, передает ПолитРоссия.

«У всех есть теория о том, что именно планирует российский президент в отношении Украины. Но на самом деле этого не знает никто», - отмечается в публикации.

В итоге, несмотря на множество внутренних проблем в США, американцы продолжают спорить касательно того, каким будет решение Москвы по Украине.

Нынешний президент США Джо Байден знаком с проблемами холодной войны не понаслышке. И сейчас ему снова приходится противостоять России. Но ситуация существенно изменилась за несколько десятилетий, и явно не в пользу Байдена.

В рядах американских политических элит возник раскол из-за загадки Путина. В США возник «публичный спор между правительствами США и Украины по поводу того, планирует ли Россия вторжение». Пока в США спорят, будет вторжение или нет, у Москвы появилась возможность использовать дипломатические пути, чтобы разрознить НАТО.

Путину удалось отыскать болезненные для США точки во время визита в Китай. И сейчас в Вашингтоне обеспокоены тем, насколько серьезным будет дальнейшее сближение Москвы и Пекина.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
CNN: загадка президента Путина про Украину привела США в ярость

Сегодня, 13:28

Мэр Горловки Приходько рассказал о желании подогнать к Киеву батарею «Градов» и открыть огонь

Сегодня, 13:28

Shukan Gendai рассказал, почему российский лидер Путин не боится президента США Байдена

Сегодня, 10:33

Американцы считают целесообразным конфликт на Украине при коалиции союзников

2-02-2022, 14:43

Кедми: Если НАТО двинется из Восточной Европы, Украина падет в тот же день

1-02-2022, 18:53

Popular Mechanics: Украина может получить от РФ восемь предупреждающих знаков

28-01-2022, 12:43

Американский офицер разведки: Путин хочет изгнать США из Европы

24-01-2022, 11:48

Испания может направить в Болгарию свои истребители для сдерживания России

23-01-2022, 10:53

Канадские журналисты призвали Байдена окружить Россию силами ВМС и ВВС

21-01-2022, 15:08

Военные эксперты рассказали о судьбе Крыма в случае агрессии НАТО

21-01-2022, 13:33

Родионов: Великобритания объявила России войну

21-01-2022, 12:28

Advance: если Россия и начнет войну, то только потому, что все остальные варианты исчерпаны

19-01-2022, 16:13

Петербургского депутата допросили из-за фотографии с котами

19-01-2022, 15:18

Петербург бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом

19-01-2022, 14:53

Вероятность новой войны на Украине резко выросла

19-01-2022, 13:08

Эксперты предрекли финансовый крах Украины в связи с новой политикой Запада

19-01-2022, 10:38

Эксперт Кедми: решение РФ вопроса Украины напомнит ввод войск ОДКБ в Казахстан

18-01-2022, 23:48

Россия направила к украинской границе не менее одного дивизиона комплексов «Искандер»

16-01-2022, 14:18

Польский журналист: военные Испании и Бельгии боятся вести войну против России

11-01-2022, 14:08

Делягин: Запад ракетами уже не воюет

11-01-2022, 11:08

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В Госдуме хотят привлечь к ответственности разработчиков детской вакцины от COVID-19
  • 2-02-2022, 11:23

В Госдуме хотят привлечь к ответственности разработчиков детской вакцины от COVID-19

Часть депутатов Госдумы РФ высказалась за внедрение взыскания для разработчиков детских вакцин против коронавируса. Указывается, что такая мера

Спутник-шпион НАТО вышел из строя после попыток отследить российские войска
  • 1-02-2022, 17:23

Спутник-шпион НАТО вышел из строя после попыток отследить российские войска

Европейский спутник Североатлантического альянса Sentinel-1B перестал функционировать после попытки провести разведывательные маневры в отношении

  • Вчера, 20:56

Губернатор Беглов сократил финансирование ветеранских НКО

Решение Смольного сократить финансирование некоммерческих организаций (НКО), оказывающих помощь ветеранам и участникам блокады, является

Минздрав обнаружил два новых побочных эффекта препарата «Спутник V»
  • Вчера, 11:43

Минздрав обнаружил два новых побочных эффекта препарата «Спутник V»

Центр им. Гамалеи внес в инструкцию вакцины «Спутник V» новые побочные эффекты. Как удалось выяснить, у каждого сотого или тысячного человека,

Петербуржцы высмеяли неспособность Беглова справиться с уборкой снега в городе
  • 1-02-2022, 19:05

Петербуржцы высмеяли неспособность Беглова справиться с уборкой снега в городе

Петербуржцы опубликовали в соцсетях коллекцию коллажей и мемов о плохой уборке снежных осадков в городе. Авторы творчества уверены, что губернатор

Блокадники недовольны работой Беглова на посту губернатора
  • Сегодня, 11:07

Блокадники недовольны работой Беглова на посту губернатора

Петербург утопает в снегу уже два месяца из-за некачественной работы коммунальщиков Смольного. Журналисты отмечают, что многие горожане сталкиваются

Новости партнеров
Новости партнеров
SAA News: Израиль готовится нанести удар по порту Латакии, охраняемому ВС РФ
  • 2-02-2022, 10:03

SAA News: Израиль готовится нанести удар по порту Латакии, охраняемому ВС РФ

Израиль готовится в ближайшие дни нанести удар по порту Латакии в Сирии, где размещены десятки российских военных, пишет издание SAA News. Это

Россиянам рассказали, почему нужно сразу снять всю пенсию с карты «Мир»
  • 1-02-2022, 17:23

Россиянам рассказали, почему нужно сразу снять всю пенсию с карты «Мир»

В феврале пенсионерам лучше сразу снять с банковской карты «Мир» всю пенсионную выплату. Такой совет россиянам дала пенсионный эксперт Анастасия

Три боевых корабля ВМФ РФ с «Калибрами» на борту подошли к побережью Британии
  • 1-02-2022, 15:13

Три боевых корабля ВМФ РФ с «Калибрами» на борту подошли к побережью Британии

Пользователи Twitter сообщают о том, что у восточного побережья Великобритании замечена группа российских боевых кораблей. Очевидцам удалось

«Syrian Arab Army News»: Израильский самолет нацелился на базу российских военных в Сирии
  • Сегодня, 09:43

«Syrian Arab Army News»: Израильский самолет нацелился на базу российских военных в Сирии

Израиль может атаковать базу российских военных в Сирии. Об этом пишет сирийский военный обозреватель издания «Syrian Arab Army News», передает