Мэр Горловки Приходько рассказал о желании подогнать к Киеву батарею «Градов» и открыть огонь

Глава администрации города Горловки заявил о том, что хотел бы, чтобы жители столицы Украины ощутили себя в шкуре населения донбасской республики и прочувствовали все то, с чем люди там живут восьмой год.

По его словам, на фоне информации о готовящемся «вторжении» России в Киеве начала наблюдаться паника, хотя пока еще никто не стреляет. Но силы территориальной обороны тренируются отбивать «наступление».

Приходько заявил, что не хочет, чтобы Украина понесла потери. Но вот желание пострелять рядом с Киевом появляется.

«Я просто хочу, чтобы батарея «Градов» подъехала в район Киева и выстрелила рядом. Чтобы Киев все услышал и понял, как мы живем. Меня тогда запинали и распекали, писали, что я хочу каких-то страшных вещей для Украины. И вот уже сейчас я третью неделю наблюдаю истерику в Киеве. А ведь же ж еще никто не стрелял. Но так продолжает жить каждый день город Горловка, который находится на линии фронта», - приводит слова мэра Горловки агентство ИА SM-News.

Приходько добавил, что при этом такой паники, как в столице Украины, в самопровозглашеннной ДНР не наблюдается.

Ранее телекомпания CNN заявила, что загадка Владимира Путина об истинных целях России касательно Украины заставила власти Штатов напрячь свои извилины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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