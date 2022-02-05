Forbes: полет 831-й бригады ВВС Украины станет тревожным сигналом для ВС РФ

Часть депутатов Госдумы РФ высказалась за внедрение взыскания для разработчиков детских вакцин против коронавируса. Указывается, что такая мера
Центр им. Гамалеи внес в инструкцию вакцины «Спутник V» новые побочные эффекты. Как удалось выяснить, у каждого сотого или тысячного человека,
Решение Смольного сократить финансирование некоммерческих организаций (НКО), оказывающих помощь ветеранам и участникам блокады, является
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов решил «внезапно» посетить Выборгский район. Вот только данный выезд, как сообщает телеграм-канал
Власти большинства регионов России принимают дополнительные меры по борьбе с коронавирусом на фоне резкого роста заболеваемости. Губернатор Поморья
Петербург утопает в снегу уже два месяца из-за некачественной работы коммунальщиков Смольного. Журналисты отмечают, что многие горожане сталкиваются
Заседание жюри Открытого международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительных решений территории «Горская» прошло в онлайн-формате 3
Израиль готовится в ближайшие дни нанести удар по порту Латакии в Сирии, где размещены десятки российских военных, пишет издание SAA News. Это
Израиль может атаковать базу российских военных в Сирии. Об этом пишет сирийский военный обозреватель издания «Syrian Arab Army News», передает
На страницах зарубежной прессы появились сообщения о том, что Россия начала перебрасывать свои ударные вертолеты к побережью Азовского моря,
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