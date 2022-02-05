Обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс порассуждал о шансах украинской и российской авиации в случае гипотетической войны этих двух стран. При этом американский автор считает, что Москве нужно остерегаться, если в небо поднимутся самолеты 831-й бригады ВВС ВСУ. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Не секрет, что украинская военная авиация с ее 125 фронтовыми самолетами против своих российских «коллег» в разы слабее. В то же время, если все же ВСУ решится на воздушный бой, то большие шансы на победу имеют подразделения истребителей Су-27, относящиеся к 831-й бригаде тактической авиации Украины из Миргорода.

Аналитик уверен, что самолеты из этой бригады в воздухе будут означать одно - готовность ВСУ сражаться.

Эта бригада и перехватчики Су-27 достались Украине в наследство от СССР. За 20 лет независимости страны ее воздушный флот неумолимо сокращался. И в событиях 2014-2015 годов на Донбассе авиация, понеся потери, вынуждена была выйти из зоны боевых действий. Но, пусть и низкими темпами, модернизация перехватчиков Су-27 в Украине шла - на Запорожском авиаремонтном заводе. Поэтому 831-я украинская авиабригада еще способна показать себя в бою.

В то же время, если битва в воздухе и состоится, много времени украинцы, по мнению Экса, не продержатся.

«Не факт к тому же, что украинские лидеры рискнут отправить свои лучшие самолеты на битву, которую, как они справедливо полагают, не смогут выиграть», – подытожили в Forbes.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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