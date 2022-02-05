Ученые признались в ошибочных выводах относительно коронавируса

Во время разгула коронавируса ученые допустили ошибки, которые касаются этого опасного заболевания. Издание The Guardian опросило ведущих ученых о том, что они сделали не так во время пандемии.

Профессор Питер Опеншоу из Имперского колледжа Лондона, изучающий иммунитет к вирусам на протяжении трех десятков лет, признал, что не ожидал, что вакцины будут работать. По его словам, вакцинные препараты оказались намного эффективнее, чем он предполагал.

Профессор Эллисон Поллок из Университета Ньюкасла сожалеет, что не выступила против закрытия школ в связи с пандемией. В некоторых районах Великобритании почти не было случаев заболевания, поэтому можно было бы установить санитарный кордон вокруг отдаленных и сельских районов, а школы надо было закрыть не более чем на несколько недель, заявила Поллок.

По ее мнению правительство могло бы внедрить системы чередования школьных дней или расширить классы, а также нанять сотрудников-добровольцев.

В свою очередь доктор Кит Йейтс из Университета Бата пересмотрел свои взгляды на роль ученых в пандемии. Тогда он считал, что надо давать теле- и радиоинтервью, защищая роль ученых, которые стояли рядом с политиками. Позже Йейтс присоединился к группе специалистов Independent Sage, которые дают независимые рекомендации.

А профессор Сьюзан Мичи из Университетского колледжа Лондона сейчас по-другому смотрит на использование медицинских масок. Ранее она считала, что доказательства эффективности масок более чем сомнительны. Но после того, как было доказано, что основной путь передачи инфекции аэрозольный, а не воздушно-капельный, аргументы в пользу масок стали намного сильнее. Профессор Деви Шридхар из Эдинбургского университета, считал, что британское общество будет готово к вторжению в их частную жизнь и граждане предпочтут это полной изоляции. Но общественное мнение показало, что такой навязчивый мониторинг для британцев приемлем.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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