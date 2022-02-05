Ученые признались в ошибочных выводах относительно коронавируса

Image 16+
Ученые признались в ошибочных выводах относительно коронавируса
Новости науки
Фото из открытых источников

Во время разгула коронавируса ученые допустили ошибки, которые касаются этого опасного заболевания. Издание The Guardian опросило ведущих ученых о том, что они сделали не так во время пандемии.

Профессор Питер Опеншоу из Имперского колледжа Лондона, изучающий иммунитет к вирусам на протяжении трех десятков лет, признал, что не ожидал, что вакцины будут работать. По его словам, вакцинные препараты оказались намного эффективнее, чем он предполагал.

Профессор Эллисон Поллок из Университета Ньюкасла сожалеет, что не выступила против закрытия школ в связи с пандемией. В некоторых районах Великобритании почти не было случаев заболевания, поэтому можно было бы установить санитарный кордон вокруг отдаленных и сельских районов, а школы надо было закрыть не более чем на несколько недель, заявила Поллок. 

По ее мнению правительство могло бы внедрить системы чередования школьных дней или расширить классы, а также нанять сотрудников-добровольцев.

В свою очередь доктор Кит Йейтс из Университета Бата пересмотрел свои взгляды на роль ученых в пандемии. Тогда он считал, что надо давать теле- и радиоинтервью, защищая роль ученых, которые стояли рядом с политиками. Позже Йейтс присоединился к группе специалистов Independent Sage, которые дают независимые рекомендации.

А профессор Сьюзан Мичи из Университетского колледжа Лондона сейчас по-другому смотрит на использование медицинских масок. Ранее она считала, что доказательства эффективности масок более чем сомнительны. Но после того, как было доказано, что основной путь передачи инфекции аэрозольный, а не воздушно-капельный, аргументы в пользу масок стали намного сильнее. Профессор Деви Шридхар из Эдинбургского университета, считал, что британское общество будет готово к вторжению в их частную жизнь и граждане предпочтут это полной изоляции. Но общественное мнение показало, что такой навязчивый мониторинг для британцев приемлем.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Ученые признались в ошибочных выводах относительно коронавируса

Сегодня, 11:33

Найден способ выявить людей, предрасположенных к длительному коронавирусу

26-01-2022, 13:28

Две трети побочных эффектов вакцинации от коронавируса появляются в результате самовнушения

19-01-2022, 13:08

Вирусолог Петр Чумаков предположил, что британцы могли намеренно создать омикрон

19-12-2021, 15:28

Финские ученые: проветривание снижает риск COVID-заражения на 90%

18-12-2021, 16:13

В Швеции ученые выявили, что вакцины от ковида истощают иммунную систему человека

17-12-2021, 19:08

Биолог Баранова: над созданием векторных вакцин ученые трудятся уже 30 лет

5-12-2021, 14:03

Ученые из Аргентины выяснили, можно ли комбинировать российские вакцины с иностранными

4-12-2021, 21:18

Институт Роберта Коха: «Омикрон» в Германию привезли вакцинированные

3-12-2021, 16:38

Ученые в Израиле: ревакцинироваться надо уже с пятого месяца после предыдущей прививки

1-12-2021, 19:48

Профессор Воробьев: После вакцинации число заболевших коронавирусом увеличивается

29-11-2021, 16:08

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 в Ботсване выявили только у вакцинированных

27-11-2021, 14:23

В Австралии ученые выяснили, что вакцины от COVID-19 менее эффективны против некоторых штаммов

19-11-2021, 15:58

Микробиологи Швеции заявили, что антиковидные вакцины могут снижать иммунитет человека

12-11-2021, 11:13

Иммунологи рассказали, насколько заразны вакцинированные от коронавируса COVID-19 граждане

9-11-2021, 20:13

Выявленная в дельта-штамме новая мутация влияет на повышенную вирусную нагрузку

8-11-2021, 13:48

Science: эффективность вакцин от COVID-19 снизилась почти вдвое

5-11-2021, 14:38

Академик Зверев раскритиковал разработку российской детской вакцины от ковида

3-11-2021, 16:23

Ученых удивило ослабление эффективности вакцинации от COVID-19

29-10-2021, 11:18

Ученые из Великобритании растолковали, почему пандемия COVID-19 затянулась

27-10-2021, 14:33

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Минздрав обнаружил два новых побочных эффекта препарата «Спутник V»
  • 3-02-2022, 11:43

Минздрав обнаружил два новых побочных эффекта препарата «Спутник V»

Центр им. Гамалеи внес в инструкцию вакцины «Спутник V» новые побочные эффекты. Как удалось выяснить, у каждого сотого или тысячного человека,

  • 3-02-2022, 20:56

Губернатор Беглов сократил финансирование ветеранских НКО

Решение Смольного сократить финансирование некоммерческих организаций (НКО), оказывающих помощь ветеранам и участникам блокады, является

Беглову посоветовали начать карьеру актера после его «внезапного» визита в Выборгский район
  • Вчера, 22:17

Беглову посоветовали начать карьеру актера после его «внезапного» визита в Выборгский район

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов решил «внезапно» посетить Выборгский район. Вот только данный выезд, как сообщает телеграм-канал

Беглов игнорирует успешный опыт регионов по улучшению качества медобслуживания
  • Вчера, 17:18

Беглов игнорирует успешный опыт регионов по улучшению качества медобслуживания

Власти большинства регионов России принимают дополнительные меры по борьбе с коронавирусом на фоне резкого роста заболеваемости. Губернатор Поморья

Финалисты проекта «Горская» посетят Петербург для знакомства с территорией и формирования предложений
  • Вчера, 23:03

Финалисты проекта «Горская» посетят Петербург для знакомства с территорией и формирования предложений

Заседание жюри Открытого международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительных решений территории «Горская» прошло в онлайн-формате 3

Блокадники недовольны работой Беглова на посту губернатора
  • Вчера, 11:07

Блокадники недовольны работой Беглова на посту губернатора

Петербург утопает в снегу уже два месяца из-за некачественной работы коммунальщиков Смольного. Журналисты отмечают, что многие горожане сталкиваются

Новости партнеров
Новости партнеров
Вакцинация детей от коронавируса в Петербурге продвигается крайне медленно
  • Сегодня, 11:38

Вакцинация детей от коронавируса в Петербурге продвигается крайне медленно

Меньше тысячи подростков из Санкт-Петербурга сделали прививку от коронавирусной инфекции. Подобные темпы вакцинации показывают, что достичь

«Syrian Arab Army News»: Израильский самолет нацелился на базу российских военных в Сирии
  • Вчера, 09:43

«Syrian Arab Army News»: Израильский самолет нацелился на базу российских военных в Сирии

Израиль может атаковать базу российских военных в Сирии. Об этом пишет сирийский военный обозреватель издания «Syrian Arab Army News», передает

ВКС России массово перебрасывают ударные вертолеты к побережью Азовского моря
  • 3-02-2022, 17:33

ВКС России массово перебрасывают ударные вертолеты к побережью Азовского моря

На страницах зарубежной прессы появились сообщения о том, что Россия начала перебрасывать свои ударные вертолеты к побережью Азовского моря,

Вирусолог Коновалов: ношение медицинских масок бесполезно и даже опасно
  • Вчера, 13:28

Вирусолог Коновалов: ношение медицинских масок бесполезно и даже опасно

Вирусолог Евгений Коновалов считает ношение медицинских масок в лучшем случае совершенно бесполезной мерой профилактики, в худшем - опасной. Об этом