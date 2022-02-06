360kuai: Россия за несколько часов может завершить войну с США

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360kuai: Россия за несколько часов может завершить войну с США
Политика
Фото из открытых источников

Китайское издание 360kuai отвело России несколько часов, чтобы завершить войну с США. По мнению авторов публикации, гипотетический вооруженный конфликт между Россией и США будет длиться недолго, так как войска РФ способны разгромить американскую армию в кратчайшие сроки.

Как пишут аналитики, напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона не спадает, а только усиливается из-за ситуации вокруг Украины. США и Россия готовы сразиться в Средиземноморье, где находится группа из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов. США также планируют провести учения в этом регионе. В маневрах будет задействована авианосная ударная группа во главе с крейсером «Гарри Трумэн».

Авторы материала отмечают, что ситуация может обостриться до такой степени, что напряженность в отношениях между странами перерастет в полноценную войну. Китайские аналитики напоминают, что у России самый большой ядерный арсенал в мире. Москва располагает гиперзвуковой ракетой «Циркон», которая может обойти любую противовоздушную оборону. 

Кроме того, у России есть межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» с огромной дальностью поражения. Такой арсенал способен уничтожать целые страны, пишут китайцы. Как отмечено в статье, если американцы развяжут войну против России, то США исчезнут с лица земли в считаные часы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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