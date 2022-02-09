Питерские онкологи разработали для тяжелобольной Анастасии Заворотнюк специальную вакцину

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Питерские онкологи разработали для тяжелобольной Анастасии Заворотнюк специальную вакцину
Знаменитости / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Российские ученые разработали специальную вакцину для тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом пишет КП, отмечая, что вакцина была создана питерскими учеными. Об этой вакцине рассказал изданию директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров.

Около трех лет назад у Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль головного мозга. У нее развилась глиобластома, а это самая агрессивная опухоль головного мозга, бороться с которой далеко не всегда удается успешно.

Обсуждая варианты лечения с врачами, Анастасия Заворотнюк не захотела, чтобы в ее лечении применялись зарубежные аналогии. Этими препаратами когда-то лечилась Жанна Фриске, у которой было такое же заболевание.

В публикации, посвященной Анастасии Заворотнюк, отмечается, что сейчас она выглядит примерно так же, как и Жанна Фриске в последний год своей жизни. Родные актрисы очень  редко делятся подробностями о ее здоровье. Недавно стало известно, что она оказалась частично парализована и не может самостоятельно передвигаться.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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